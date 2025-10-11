İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 23:44
Tehran hakimiyyəti sanksiyaların bərpası fonunda Aİ3 ölkələri (Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa) ilə İranın nüvə probleminə dair danışıqları bərpa etmək üçün heç bir səbəb görmür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.
"İran üç Avropa dövləti ilə danışıqların bərpası üçün heç bir səbəb görmür və münasibətlərini yalnız milli maraqlar və müstəqil siyasətlər əsasında qurur", - o söyləyib.
