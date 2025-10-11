İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 23:44
    İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil

    Tehran hakimiyyəti sanksiyaların bərpası fonunda Aİ3 ölkələri (Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa) ilə İranın nüvə probleminə dair danışıqları bərpa etmək üçün heç bir səbəb görmür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.

    "İran üç Avropa dövləti ilə danışıqların bərpası üçün heç bir səbəb görmür və münasibətlərini yalnız milli maraqlar və müstəqil siyasətlər əsasında qurur", - o söyləyib.

    İran tehran Aİ3 Abbas Əraqçi
    Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"

    Son xəbərlər

    00:22

    Uitkoff və Kuşner Təl-Əvivdə keçirilən mitinqdə iştirak ediblər

    Digər ölkələr
    23:50

    Tovuzda zəhərlənmə şübhəsilə xəstəxanaya yerləşdirilən üç uşağın vəziyyəti stabildir - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    23:44

    İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil

    Region
    23:41

    "Xaç atası"nın həyat yoldaşı vəfat edib

    İncəsənət
    23:39

    Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    23:27

    Rusiya Netanyahunun müharibə istəmədiyi ilə bağlı mesajını İrana çatdırıb

    Region
    23:10

    Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    22:48

    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    Digər ölkələr
    22:34

    KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti