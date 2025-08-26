Арагчи: Иран допускает возможность нового конфликта с Израилем

Иран готов к любому развитию событий в регионе, включая возможное возобновление вооруженного конфликта с Израилем

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью Asharq Al Awsat.

"Существует вероятность любого сценария, и мы готовы к любым обстоятельствам. Война на протяжении 12 дней показала, что военный вариант не является успешным для противников, и Иран смог отразить нападения", - подчеркнул он.

Арагчи отметил, что во время недавнего конфликта Иран продолжал наносить удары по израильским целям и успешно защищал свои позиции. При этом он добавил, что если противники попытаются повторить сценарий боевых действий, они столкнутся с таким же, а возможно и более сильным, ответом.

Министр также подчеркнул готовность Ирана к конструктивному диалогу с соседними странами и к сотрудничеству для стабилизации ситуации в регионе.