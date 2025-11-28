Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Арагчи и Каллас обсудили ядерную программу Тегерана

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 23:07
    Арагчи и Каллас обсудили ядерную программу Тегерана

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили ядерную программу Тегерана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранский МИД.

    Согласно информации, стороны обсудили отношения между Ираном и Европейским союзом, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Арагчи "изложил позицию Ирана" по ядерной программе Тегерана.

    "Собеседники подчеркнули важность продолжения контактов между Ираном и европейскими сторонами для обмена мнениями о региональной и международной ситуации", - указали в иранском внешнеполитическом ведомстве.

