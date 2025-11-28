Арагчи и Каллас обсудили ядерную программу Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили ядерную программу Тегерана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранский МИД.

Согласно информации, стороны обсудили отношения между Ираном и Европейским союзом, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Арагчи "изложил позицию Ирана" по ядерной программе Тегерана.

"Собеседники подчеркнули важность продолжения контактов между Ираном и европейскими сторонами для обмена мнениями о региональной и международной ситуации", - указали в иранском внешнеполитическом ведомстве.