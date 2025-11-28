İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Əraqçi və Kallas Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 23:30
    Əraqçi və Kallas Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas telefon danışığı zamanı Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report" İran Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tərəflər həmçinin İran ilə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Əraqçi Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı İranın mövqeyini təqdim edib.

    "Onlar İran və Avropa tərəfləri arasında regional və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi üçün təmasların davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar", – deyə İran XİN bildirib.

    Abbas Əraqçi Kaya Kallas nüvə
    Арагчи и Каллас обсудили ядерную программу Тегерана

    Son xəbərlər

    00:04

    "Falcon 9" raketi "Transporter-15" missiyası çərçivəsində 140 peyklə birlikdə orbitə buraxılıb

    İKT
    23:46
    Foto
    Video

    "Nehrə ayranını soyutmaq üçün yayda dağlardan qar gətirirdik" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:30

    Əraqçi və Kallas Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər

    Region
    23:18

    Argentinada 173 xəstənin ölümündən sonra 82 min fentanil flakonu müsadirə edilib

    Digər ölkələr
    23:04
    Foto

    Qara dənizdə daha bir tanker zərbə alıb, 20 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:46

    "Real"ın futbolçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    22:46

    Peskov Putin və Uitkoff arasında növbəti görüşün tarixini açıqlayıb

    Region
    22:31

    London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    22:16
    Video

    KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti