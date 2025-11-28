Əraqçi və Kallas Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər
Region
- 28 noyabr, 2025
- 23:30
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas telefon danışığı zamanı Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər.
Bu barədə "Report" İran Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, tərəflər həmçinin İran ilə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Əraqçi Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı İranın mövqeyini təqdim edib.
"Onlar İran və Avropa tərəfləri arasında regional və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi üçün təmasların davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar", – deyə İran XİN bildirib.
Son xəbərlər
00:04
"Falcon 9" raketi "Transporter-15" missiyası çərçivəsində 140 peyklə birlikdə orbitə buraxılıbİKT
23:46
Foto
Video
"Nehrə ayranını soyutmaq üçün yayda dağlardan qar gətirirdik" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:30
Əraqçi və Kallas Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblərRegion
23:18
Argentinada 173 xəstənin ölümündən sonra 82 min fentanil flakonu müsadirə edilibDigər ölkələr
23:04
Foto
Qara dənizdə daha bir tanker zərbə alıb, 20 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:46
"Real"ın futbolçusunun zədəsi sağalıbFutbol
22:46
Peskov Putin və Uitkoff arasında növbəti görüşün tarixini açıqlayıbRegion
22:31
London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
22:16
Video