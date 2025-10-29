Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Анжела Макеева: Азербайджан продолжит помогать в восстановлении Ирпеня

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 15:32
    Анжела Макеева: Азербайджан продолжит помогать в восстановлении Ирпеня

    Азербайджан продолжит гуманитарную миссию и восстановление гражданской инфраструктуры в украинском городе Ирпень, пострадавшем в результате войны.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева на встрече с представителями азербайджанской диаспоры после возвращения из визита в Азербайджан.

    По ее словам, поездка была продуктивной и результативной.

    Во встрече участвовал также председатель конгресса азербайджанцев Украины и президент ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев, который подчеркнул, что азербайджанская община продолжит оказывать гуманитарную поддержку в Ирпене и других регионах Украины.

    Кроме того, стороны выразили общественную поддержку идее побратимских связей между Ирпенем и другими городами Азербайджана.

    Отметим, что в 2024 году Ирпень и азербайджанский город Лачын стали городами-побратимами.

    İrpenin meri: Azərbaycanın şəhərdə mülki infrastrukturun bərpasında iştirakı davam edəcək
    Angela Makeeva: Azerbaijan to continue to assist in restoration of Irpin

