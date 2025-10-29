Анжела Макеева: Азербайджан продолжит помогать в восстановлении Ирпеня

Азербайджан продолжит гуманитарную миссию и восстановление гражданской инфраструктуры в украинском городе Ирпень, пострадавшем в результате войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева на встрече с представителями азербайджанской диаспоры после возвращения из визита в Азербайджан.

По ее словам, поездка была продуктивной и результативной.

Во встрече участвовал также председатель конгресса азербайджанцев Украины и президент ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев, который подчеркнул, что азербайджанская община продолжит оказывать гуманитарную поддержку в Ирпене и других регионах Украины.

Кроме того, стороны выразили общественную поддержку идее побратимских связей между Ирпенем и другими городами Азербайджана.

Отметим, что в 2024 году Ирпень и азербайджанский город Лачын стали городами-побратимами.