Анжела Макеева: Азербайджан продолжит помогать в восстановлении Ирпеня
- 29 октября, 2025
- 15:32
Азербайджан продолжит гуманитарную миссию и восстановление гражданской инфраструктуры в украинском городе Ирпень, пострадавшем в результате войны.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева на встрече с представителями азербайджанской диаспоры после возвращения из визита в Азербайджан.
По ее словам, поездка была продуктивной и результативной.
Во встрече участвовал также председатель конгресса азербайджанцев Украины и президент ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев, который подчеркнул, что азербайджанская община продолжит оказывать гуманитарную поддержку в Ирпене и других регионах Украины.
Кроме того, стороны выразили общественную поддержку идее побратимских связей между Ирпенем и другими городами Азербайджана.
Отметим, что в 2024 году Ирпень и азербайджанский город Лачын стали городами-побратимами.