    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 16:24
    Антикоррупционный суд Армении запретил мэру Гюмри покидать страну

    Антикоррупционный суд Армении избрал в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна меру пресечения в виде запрета на выезд и назначил залог в размере 5 млн драмов (свыше $13 тыс.).

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Дело в отношении мэра связано с незаконным отчуждением 22 объектов недвижимости, принадлежащих общине Гюмри.  

    У здания суда Гукасян заявил журналистам о том, что не испытывает проблем с выплатой залога.  

    "Меня уважают настолько, что если я позвоню в любую страну мира и скажу: "мне нужно $500 тыс., $50 тыс.", - мне их принесут через две минуты. Кроме того, я с детства работал", - сказал он.  

    Он напомнил, что несколько раз избирался мэром и дважды - депутатом парламента. Если бы он  совершил что-то незаконное, то его не избрали бы.       

