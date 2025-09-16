Антикоррупционный суд Армении запретил мэру Гюмри покидать страну

Антикоррупционный суд Армении избрал в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна меру пресечения в виде запрета на выезд и назначил залог в размере 5 млн драмов (свыше $13 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Дело в отношении мэра связано с незаконным отчуждением 22 объектов недвижимости, принадлежащих общине Гюмри.

У здания суда Гукасян заявил журналистам о том, что не испытывает проблем с выплатой залога.

"Меня уважают настолько, что если я позвоню в любую страну мира и скажу: "мне нужно $500 тыс., $50 тыс.", - мне их принесут через две минуты. Кроме того, я с детства работал", - сказал он.

Он напомнил, что несколько раз избирался мэром и дважды - депутатом парламента. Если бы он совершил что-то незаконное, то его не избрали бы.