Gümrü merinə ölkəni tərk etmək qadağan edilib
- 16 sentyabr, 2025
- 16:44
Ermənistanın Antikorrupsiya məhkəməsi Gümrü meri Vardan Qukasyana ölkədən çıxış qadağası şəklində qətimkan tədbiri seçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Mer barəsində iş Gümrü icmasına məxsus 22 daşınmaz əmlak obyektinin qanunsuz şəkildə özgəninkiləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Bildirilib ki, məhkəmə onu ev dustaqlığına 5 milyon dram (13 min dollardan çox) məbləğində buraxıb.
Məhkəmə binası qarşısında V.Qukasyan jurnalistlərə girov pulunu ödəməklə bağlı probleminin olmadığını bildirib: "Mənə o qədər hörmət edirlər ki, dünyanın istənilən ölkəsinə zəng edib desəm ki, mənə 500 min dollar, 50 min dollar lazımdır iki dəqiqə ərzində mənə gətirərlər".
O, bir neçə dəfə mer və iki dəfə parlament deputatı seçildiyini xatırladıb. V.Qukasyan bildirib ki, əgər o, qanunsuz bir şey etsəydi, onu seçməzdilər.