Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    • 29 августа, 2025
    • 19:22
    Антикоррупционный комитет Армении в рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере проводит обыски в квартирах и офисах представителей судебной системы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По данным комитета, была задержана группа лиц, включая адвоката. "В интересах предварительного расследования мы не можем в настоящее время раскрывать какую-либо иную информацию", - заявили в комитете.

    Ранее СМИ сообщали, что следственные действия проводятся в кабинетах судей Административного суда Ани Чилингарян, Мгера Петросяна и Аргишти Казаряна.

