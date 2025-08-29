Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

Антикоррупционный комитет Армении в рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере проводит обыски в квартирах и офисах представителей судебной системы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным комитета, была задержана группа лиц, включая адвоката. "В интересах предварительного расследования мы не можем в настоящее время раскрывать какую-либо иную информацию", - заявили в комитете.

Ранее СМИ сообщали, что следственные действия проводятся в кабинетах судей Административного суда Ани Чилингарян, Мгера Петросяна и Аргишти Казаряна.