Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей
В регионе
- 29 августа, 2025
- 19:22
Антикоррупционный комитет Армении в рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере проводит обыски в квартирах и офисах представителей судебной системы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По данным комитета, была задержана группа лиц, включая адвоката. "В интересах предварительного расследования мы не можем в настоящее время раскрывать какую-либо иную информацию", - заявили в комитете.
Ранее СМИ сообщали, что следственные действия проводятся в кабинетах судей Административного суда Ани Чилингарян, Мгера Петросяна и Аргишти Казаряна.
Последние новости
19:30
В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИДВ регионе
19:27
Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по КиевуДругие страны
19:23
Турция назначила нового главу Служебной группы в АзербайджанеВнутренняя политика
19:22
Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судейВ регионе
19:18
USAID официально перешел в режим ликвидацииДругие страны
19:10
В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:03
Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в МалайзиюБизнес
19:00
Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВОДругие страны
18:42