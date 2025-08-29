Ermənistan Antikorrupsiya Komitəsi hakimlərin mənzillərində və ofislərində axtarışlar aparır
Region
- 29 avqust, 2025
- 20:15
Ermənistanın Antikorrupsiya Komitəsi xüsusilə külli miqdarda rüşvət alma faktı üzrə başlanmış cinayət işi çərçivəsində məhkəmə sistemi nümayəndələrinin mənzillərində və ofislərində axtarışlar aparır.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.
Komitənin məlumatına görə, aralarında vəkilin də olduğu bir qrup şəxs saxlanılıb. "İlkin istintaqın maraqları naminə, hazırda başqa hər hansı məlumatı açıqlaya bilmərik", - komitədən bildirilib.
Daha əvvəl yerli KİV İnzibati Məhkəmənin hakimləri Ani Çilingəryan, Mher Petrosyan və Argişti Kazaryanın kabinetlərində istintaq fəaliyyətinin aparıldığı barədə məlumat yaymışdı.
Son xəbərlər
23:15
ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edirDigər ölkələr
23:09
Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdirİKT
22:52
İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
22:45
Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan varRegion
22:30
Foto
Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdırDigər ölkələr
22:28
"Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olubFutbol
22:23
Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyibDigər ölkələr
22:20
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edibXarici siyasət
21:57
Foto