    • 29 avqust, 2025
    • 20:15
    Ermənistan Antikorrupsiya Komitəsi hakimlərin mənzillərində və ofislərində axtarışlar aparır

    Ermənistanın Antikorrupsiya Komitəsi xüsusilə külli miqdarda rüşvət alma faktı üzrə başlanmış cinayət işi çərçivəsində məhkəmə sistemi nümayəndələrinin mənzillərində və ofislərində axtarışlar aparır.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Komitənin məlumatına görə, aralarında vəkilin də olduğu bir qrup şəxs saxlanılıb. "İlkin istintaqın maraqları naminə, hazırda başqa hər hansı məlumatı açıqlaya bilmərik", - komitədən bildirilib.

    Daha əvvəl yerli KİV İnzibati Məhkəmənin hakimləri Ani Çilingəryan, Mher Petrosyan və Argişti Kazaryanın kabinetlərində istintaq fəaliyyətinin aparıldığı barədə məlumat yaymışdı.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

