Анкара и Лондон подписали документ о партнерстве

Турция и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел (МИД) Турции в социальной сети "X".

По информации ведомства, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Лондон встретился со своим британской коллегой Иветт Купер.

"В ходе встречи стороны подписали Рамочный документ о стратегическом партнерстве между Турцией и Великобританией", - говорится в публикации.