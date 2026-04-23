Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Анкара и Лондон подписали документ о партнерстве

    В регионе
    • 23 апреля, 2026
    • 19:53
    Анкара и Лондон подписали документ о партнерстве

    Турция и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве.

    Как сообщает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел (МИД) Турции в социальной сети "X".

    По информации ведомства, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Лондон встретился со своим британской коллегой Иветт Купер.

    "В ходе встречи стороны подписали Рамочный документ о стратегическом партнерстве между Турцией и Великобританией", - говорится в публикации.

    Хакан Фидан Иветт Купер Стратегическое партнерство
    Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb
    Türkiye, UK ink partnership document

    Последние новости

    Другие страны
    Другие страны
    Фото

    Другие страны
    Происшествия
    Другие страны
    В регионе
    В регионе
    В регионе
    Внешняя политика
    Лента новостей