Анкара и Лондон подписали документ о партнерстве
В регионе
- 23 апреля, 2026
- 19:53
Турция и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве.
Как сообщает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел (МИД) Турции в социальной сети "X".
По информации ведомства, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Лондон встретился со своим британской коллегой Иветт Купер.
"В ходе встречи стороны подписали Рамочный документ о стратегическом партнерстве между Турцией и Великобританией", - говорится в публикации.
