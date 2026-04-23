Türkiye, UK ink partnership document
Region
- 23 April, 2026
- 19:57
Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan met with his British counterpart Yvette Cooper during his visit to London, the Turkish MFA said on X, Report informs.
During the meeting, a Strategic Partnership Framework Document was signed between Türkiye and the UK.
During the meeting, a Strategic Partnership Framework Document was signed between Türkiye and the UK.
Bakanımız @HakanFidan, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 23, 2026
Görüşme sırasında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı. pic.twitter.com/3T15h5CFLL
