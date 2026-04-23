Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb
- 23 aprel, 2026
- 19:30
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Londona səfəri çərçivəsində britaniyalı həmkarı İvett Kuper ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.
"Hakan Fidan London səfəri çərçivəsində Birləşmiş Krallığın xarici işlər naziri İvett Kuper ilə bir araya gəlib", - XİN-in məlumatında bildirilib.
Görüş zamanı Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında Strateji Tərəfdaşlıq Çərçivə Sənədi imzalanıb.
Bakanımız @HakanFidan, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 23, 2026
Görüşme sırasında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı. pic.twitter.com/3T15h5CFLL