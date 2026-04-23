    Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb

    Region
    • 23 aprel, 2026
    • 19:30
    Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Londona səfəri çərçivəsində britaniyalı həmkarı İvett Kuper ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "Hakan Fidan London səfəri çərçivəsində Birləşmiş Krallığın xarici işlər naziri İvett Kuper ilə bir araya gəlib", - XİN-in məlumatında bildirilib.

    Görüş zamanı Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında Strateji Tərəfdaşlıq Çərçivə Sənədi imzalanıb.

    Strateji tərəfdaşlıq Türkiyə Böyük Britaniya Hakan Fidan İvett Kuper
    Анкара и Лондон подписали документ о партнерстве
    Türkiye, UK ink partnership document

