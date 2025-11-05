Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Анджелина Джоли посетила город Херсон

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 19:44
    Анджелина Джоли посетила город Херсон

    Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли находится в Украине, и уже посетила город Херсон.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Актриса прибыла в Украину в рамках благотворительной программы.

    Она встретилась с украинскими детьми в бомбоубежище, а также посетила ряд медучреждений.

    Ancelina Coli Xerson şəhərinə səfər edib

