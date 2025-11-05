Анджелина Джоли посетила город Херсон

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли находится в Украине, и уже посетила город Херсон.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Актриса прибыла в Украину в рамках благотворительной программы.

Она встретилась с украинскими детьми в бомбоубежище, а также посетила ряд медучреждений.