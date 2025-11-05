Анджелина Джоли посетила город Херсон
05 ноября, 2025
Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли находится в Украине, и уже посетила город Херсон.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Актриса прибыла в Украину в рамках благотворительной программы.
Она встретилась с украинскими детьми в бомбоубежище, а также посетила ряд медучреждений.
