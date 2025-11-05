Ancelina Coli Xerson şəhərinə səfər edib
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 19:49
Hollivud ulduzu, BMT-nin xoşməramlı səfiri Ancelina Coli Ukraynadadır və artıq Xerson şəhərinə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.
Aktrisa xeyriyyə proqramı çərçivəsində Ukraynaya gedib.
O, bomba sığınacağında ukraynalı uşaqlarla görüşüb, həmçinin bir neçə tibb müəssisəsinə baş çəkib.
Son xəbərlər
20:37
Latviya Ukraynaya 20-dən çox "Patria" zirehli döyüş maşını təhvil verəcəkDigər ölkələr
20:33
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının heyətləri açıqlanıbFutbol
20:30
Nauseda: Litva Klaypeda limanındakı terminal vasitəsilə Ukraynaya qaz tədarük etməyə hazırdırDigər ölkələr
20:27
Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaqDigər ölkələr
20:23
ABŞ-də neft ehtiyatları və hasilat artıbEnergetika
20:05
Video
Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilibHadisə
20:03
Məhkəmə Serj Sarkisyana səyahət qadağası qoymaqdan yenidən imtina edibRegion
19:59
Şahbaz Şərif: Azərbaycan Prezidentinin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözləyirikXarici siyasət
19:49