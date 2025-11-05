İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 05 noyabr, 2025
    • 19:49
    Ancelina Coli Xerson şəhərinə səfər edib

    Hollivud ulduzu, BMT-nin xoşməramlı səfiri Ancelina Coli Ukraynadadır və artıq Xerson şəhərinə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.

    Aktrisa xeyriyyə proqramı çərçivəsində Ukraynaya gedib.

    O, bomba sığınacağında ukraynalı uşaqlarla görüşüb, həmçinin bir neçə tibb müəssisəsinə baş çəkib.

    Анджелина Джоли посетила город Херсон

