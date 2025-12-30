Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

Ниджат Рагимов, разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпола, задержан на территории Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство внутренних дел (МВД).

Национальное центральное бюро Интерпола МВД совместно с компетентными органами проводит необходимые процедуры для экстрадиции обвиняемого в мошенничестве в Азербайджан.