Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    • 30 декабря, 2025
    • 13:46
    Ниджат Рагимов, разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпола, задержан на территории Боснии и Герцеговины.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство внутренних дел (МВД).

    Национальное центральное бюро Интерпола МВД совместно с компетентными органами проводит необходимые процедуры для экстрадиции обвиняемого в мошенничестве в Азербайджан.

    Интерпол экстрадиция
    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

