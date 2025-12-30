İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 13:29
    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

    Azərbaycanın İnterpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verdiyi Nicat Namiq oğlu Rəhimov Bosniya və Herseqovinada saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    DİN-in İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsin aidiyyəti qurumlarla birgə Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülür.

    dələduzluq DİN interpol
    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Son xəbərlər

    13:58

    "Kəlbəcər" tankerinin həyəcan siqnalı verməsinə aydınlıq gətirilib

    İnfrastruktur
    13:58

    Dövlət Komitəsi Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsini nəzarətə götürüb

    Diaspor
    13:57

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 2 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    13:51

    Əliyar Ağayev Premyer Liqanın ilk yarısında ən çox oyun idarə edən hakim olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    13:39
    Foto

    Niderlandda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    13:31

    İstanbulda Azərbaycan və Türkiyə bayraqları altında üzən tankerlər toqquşub

    Xarici siyasət
    13:29

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb

    Hadisə
    13:09

    Azərbaycanda "Rəqəmsal dövlət maliyyəsi" informasiya sistemi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Maliyyə
    13:07

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Daim oynamaq istəsəm də, az şans qazanırdım"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti