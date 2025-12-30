Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Bosniyada saxlanılıb
Hadisə
- 30 dekabr, 2025
- 13:29
Azərbaycanın İnterpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verdiyi Nicat Namiq oğlu Rəhimov Bosniya və Herseqovinada saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
DİN-in İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsin aidiyyəti qurumlarla birgə Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülür.
