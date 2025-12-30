В Нидерландах отметили День солидарности азербайджанцев мира

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    30 декабря, 2025
    • 14:14
    В Нидерландах отметили 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Нидерландах, в мероприятии приняли участие руководители и члены азербайджанских диаспорских организаций, а также многочисленные соотечественники, проживающие в различных городах и провинциях страны.

    Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде подчеркнул, что укрепление связей азербайджанцев, проживающих за рубежом, с родиной всегда находится в центре внимания государства. Он отметил, что целенаправленная политика, сформированная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и основанная на идеологии азербайджанства, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

    Председатель Нидерландского объединения азербайджанских женщин Майиса Агамирзоева рассказала о значении Дня солидарности азербайджанцев мира, выразив благодарность государству за поддержку диаспорских организаций.

    После выступлений прозвучали патриотические произведения в исполнении проживающих в Нидерландах азербайджанских музыкантов.

    Niderlandda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd olunub

