В Нидерландах отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Нидерландах отметили 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Нидерландах, в мероприятии приняли участие руководители и члены азербайджанских диаспорских организаций, а также многочисленные соотечественники, проживающие в различных городах и провинциях страны.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде подчеркнул, что укрепление связей азербайджанцев, проживающих за рубежом, с родиной всегда находится в центре внимания государства. Он отметил, что целенаправленная политика, сформированная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и основанная на идеологии азербайджанства, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

Председатель Нидерландского объединения азербайджанских женщин Майиса Агамирзоева рассказала о значении Дня солидарности азербайджанцев мира, выразив благодарность государству за поддержку диаспорских организаций.

После выступлений прозвучали патриотические произведения в исполнении проживающих в Нидерландах азербайджанских музыкантов.