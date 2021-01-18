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Американского бизнесмена приговорили в Иране к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Американского бизнесмена приговорили в Иране к 10 годам тюрьмы за шпионаж Он обвинен в шпионаже и без какого-либо судебного разбирательства приговорен к 10 годам заключения
В регионе
18 января 2021 г. 11:56
Американского бизнесмена приговорили в Иране к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Американский бизнесмен Эмад Шарги обвинен властями Ирана в шпионаже и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил друг семьи Шарги.

В сообщении отмечается, что такие действия иранских властей могут осложнить осуществление дипломатических усилий со стороны будущей администрации избранного президента Джозефа Байдена, ранее заявившего о том, что он "будет открыт для смягчения санкций в отношении Тегерана, если этот режим вернется к соблюдению условий ядерного соглашения от 2015 года".

Имеющий ирано-американское гражданство 56-летний Шарги, по данным источника телекомпании, был вызван 30 ноября в суд в Тегеране, обвинен в шпионаже и без какого-либо судебного разбирательства приговорен к 10 годам заключения. С тех пор семья не получала от него никаких известий.

По данным телекомпании, Шарги стал четвертым американским гражданином иранского происхождения, взятым под стражу в Иране. В местах заключения в этой стране также содержатся Сиамак Намази (с 2015 года), его отец Бакер и Морад Тахбаз, активист экологического движения, имеющий и британское подданство.

Телеканал не уточняет, в шпионаже в пользу какой страны или стран обвинен иранскими властями Шарги.

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Версия на английском языке Iran convicts American businessman on spying charge

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