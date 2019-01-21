Американский эсминец прибыл в Грузию

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Эсминец военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Батуми, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это второй за последние годы визит эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Грузию, - говорится в распространенном сегодня сообщении посольства США в Грузии. - Визит эсминца ВМС США в Батуми призван содействовать сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности".

По данным посольства, "в рамках пребывания эсминца в акватории порта Батуми пройдут тренировки членов экипажа корабля с сотрудниками департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии". Состоятся также экскурсии членов экипажа эсминца по достопримечательным местам Батуми, футбольные матчи моряков США и грузинских пограничников.

По данными местных СМИ, визит эсминца в Грузию завершится 24 января.