Али Лариджани прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прибыл в Эр-Рияд для переговоров с руководством Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA.

Ожидается, что Лариджани проведет встречи с высокопоставленными саудовскими чиновниками, в том числе с министром обороны Халидом ибн Салманом Аль Саудом. На повестке дня - расширение двустороннего экономического сотрудничества.

Визит иранского представителя последовал за апрельской поездкой министра обороны Саудовской Аравии в Тегеран.