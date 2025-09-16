Али Лариджани прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров
19:13
- 19:13
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прибыл в Эр-Рияд для переговоров с руководством Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом сообщает IRNA.
Ожидается, что Лариджани проведет встречи с высокопоставленными саудовскими чиновниками, в том числе с министром обороны Халидом ибн Салманом Аль Саудом. На повестке дня - расширение двустороннего экономического сотрудничества.
Визит иранского представителя последовал за апрельской поездкой министра обороны Саудовской Аравии в Тегеран.
