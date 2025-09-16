İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Əli Laricani danışıqlar üçün Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 19:32
    Əli Laricani danışıqlar üçün Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün Ər-Riyada səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IRNA məlumat yayıb.

    Laricaninin Səudiyyə Ərəbistanının yüksək rütbəli rəsmiləri, o cümlədən müdafiə naziri Xalid bin Salman Əl Səudla görüşləri gözlənilir. Gündəliyə ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi daxildir.

    İran nümayəndəsinin səfəri Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə nazirinin aprel ayında Tehrana səfərindən sonra həyata keçirilir.

    Əli Laricani Səudiyyə Ərəbistanı
    Али Лариджани прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров

    Son xəbərlər

    20:31

    KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:30
    Video

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    20:25

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    20:25

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Energetika
    20:21

    İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:54

    Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb

    Digər ölkələr
    19:46

    "Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək

    Futbol
    19:34
    Foto
    Video

    Azərbaycan və beş ölkənin "Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti