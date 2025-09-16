Əli Laricani danışıqlar üçün Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir
Region
- 16 sentyabr, 2025
- 19:32
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün Ər-Riyada səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IRNA məlumat yayıb.
Laricaninin Səudiyyə Ərəbistanının yüksək rütbəli rəsmiləri, o cümlədən müdafiə naziri Xalid bin Salman Əl Səudla görüşləri gözlənilir. Gündəliyə ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi daxildir.
İran nümayəndəsinin səfəri Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə nazirinin aprel ayında Tehrana səfərindən sonra həyata keçirilir.
Son xəbərlər
20:31
KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
20:30
Video
Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilibHadisə
20:25
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlibFutbol
20:25
Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaqEnergetika
20:21
İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndəribDigər ölkələr
20:06
Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcəkRegion
19:54
Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıbDigər ölkələr
19:46
"Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcəkFutbol
19:34
Foto
Video