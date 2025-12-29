"Turan Tovuz" futbolçusu ilə yolları ayırıb
Futbol
- 29 dekabr, 2025
- 14:22
"Turan Tovuz" futbolçusu Veysəl Rzayevlə yolları ayırıb.
"Report"un Tovuz klubunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, tərəflər arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
2022/2023 mövsümündən "Turan Tovuz"un şərəfini qoruyan yarımmüdafiəçi bu müddət ərzində Premyer Liqada 79 oyunda meydana çıxıb və 2 qolla yadda qalıb.
