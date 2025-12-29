"Turan Tovuz" futbolçusu ilə yolları ayırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 29 dekabr, 2025
    • 14:22
    "Turan Tovuz" futbolçusu Veysəl Rzayevlə yolları ayırıb.

    "Turan Tovuz" futbolçusu Veysəl Rzayevlə yolları ayırıb.

    "Report"un Tovuz klubunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, tərəflər arasında müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    2022/2023 mövsümündən "Turan Tovuz"un şərəfini qoruyan yarımmüdafiəçi bu müddət ərzində Premyer Liqada 79 oyunda meydana çıxıb və 2 qolla yadda qalıb.

    Veysəl Rzayev

