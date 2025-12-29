İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən həftə 900 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 14:26
    Ötən həftə 900 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə dekabrın 22-dən 28-nə qədər 18 tank əleyhinə mina, 72 piyada əleyhinə mina, 758 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, 932,9 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    ANAMA İşğaldan azad edilmiş ərazilər mina
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 900 га
    Over 900 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands last week

    Son xəbərlər

    15:02

    Səfir: ABŞ və Ermənistan həlledici sferalarda yeni birgə təşəbbüslər başladır

    Region
    15:00

    Azərbaycanda 2029-cu ilə dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin yuxarı həddi müəyyən edilib

    Maliyyə
    14:59

    Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayıq batıb: ölən və itkin düşənlər var

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycanda Xəzərin suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tikintisinə dair layihə şirkəti yaradılıb

    Biznes
    14:56

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Rənglərdə yaşanan 10 il" mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    14:46

    Azərbaycan neft məhsullarının Gürcüstan üzərindən Ermənistana ixracı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    14:42

    Prezident Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Maliyyə
    14:39

    Prezident İcbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Maliyyə
    14:39

    Qırğızıstan tikiş fabriki Azərbaycan bazarına məhsul tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti