ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 900 га
Внутренняя политика
- 29 декабря, 2025
- 14:38
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 22 по 28 декабря обнаружены и обезврежены 18 противотанковых, 72 противопехотные мины и 758 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 932,9 га.
Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.
