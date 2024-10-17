Али Ерликая: В результате землетрясения в Малатье пострадали 249 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья возросло до 249 человек.

Число пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья возросло до 249 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".

"Согласно полученной информации от Министерства здравоохранения, от землетрясения пострадали в общей сложности 249 граждан: 55 - в Малатье, 111 - Элязыге, 37 - Шанлыурфе, 19 - Диярбакыре, 18 - Адыямане, 6 - Эрзинджане и 3 - Кахраманмараше. Лечение продолжают получать 11 гражда", - отметил он.

Ерликая также сообщил о том, что после землетрясения произошло 194 афтершока, самый сильный из которых имел магнитуду 3,3.

К восстановительно-спасательным работам привлечены 210 сотрудников и 55 транспортных средств Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).