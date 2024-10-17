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Али Ерликая: В результате землетрясения в Малатье пострадали 249 человек

Али Ерликая: В результате землетрясения в Малатье пострадали 249 человек Число пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья возросло до 249 человек.
В регионе
17 октября 2024 г. 12:39
Али Ерликая: В результате землетрясения в Малатье пострадали 249 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья возросло до 249 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".

"Согласно полученной информации от Министерства здравоохранения, от землетрясения пострадали в общей сложности 249 граждан: 55 - в Малатье, 111 - Элязыге, 37 - Шанлыурфе, 19 - Диярбакыре, 18 - Адыямане, 6 - Эрзинджане и 3 - Кахраманмараше. Лечение продолжают получать 11 гражда", - отметил он.

Ерликая также сообщил о том, что после землетрясения произошло 194 афтершока, самый сильный из которых имел магнитуду 3,3.

К восстановительно-спасательным работам привлечены 210 сотрудников и 55 транспортных средств Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

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Версия на английском языке Number of victims affected by strong earthquake in Türkiye reaches 249
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə güclü zəlzələ nəticəsində zərərçəkmişlərin sayı 249-a çatıb

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