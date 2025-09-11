Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 12:06
    Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозиции

    В парламенте Армении на данный момент нет оппозиции, есть отдельные лица, которые сейчас ищут себе место в других политических силах и в будущем парламенте.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Ален Симонян сегодня на пресс-брифинге.

    "В Национальном собрании нет оппозиции. Думаю, что есть внепарламентская оппозиция. Надеюсь, что большинство из них появится на предстоящих выборах. Есть оппозиционные политики и вне парламента, и я надеюсь, что они появятся в парламенте, и у нас наконец-то будет оппозиция в парламенте", - отметил спикер.

    Симонян заверил, что правящая партия "Гражданский договор" довольно четко знает свое положение в стране и политическая сила бизнесмена и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна не является для нее серьезным конкурентом.

    Отметим, что парламентские выборы.в Армении пройдут 7 июня 2026 года.

