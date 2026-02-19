Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вблизи столицы Португалии произошло землетрясение

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 16:59
    Вблизи столицы Португалии произошло землетрясение

    Вблизи столицы Португалии - Лиссабоне произошло землетрясение магнитудой 4,1.

    Как передает Report, об этом сообщает Португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

    По его данным, оно было зафиксировано 19 февраля в 12:14 по местному времени. Эпицентр располагался примерно в 4 км к северо-западу от города Аленкер, находящегося недалеко от Лиссабона.

