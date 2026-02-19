Вблизи столицы Португалии произошло землетрясение

Вблизи столицы Португалии - Лиссабоне произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Report, об этом сообщает Португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

По его данным, оно было зафиксировано 19 февраля в 12:14 по местному времени. Эпицентр располагался примерно в 4 км к северо-западу от города Аленкер, находящегося недалеко от Лиссабона.