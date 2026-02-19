Вблизи столицы Португалии произошло землетрясение
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 16:59
Вблизи столицы Португалии - Лиссабоне произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Report, об этом сообщает Португальский институт моря и атмосферы (IPMA).
По его данным, оно было зафиксировано 19 февраля в 12:14 по местному времени. Эпицентр располагался примерно в 4 км к северо-западу от города Аленкер, находящегося недалеко от Лиссабона.
Последние новости
17:27
На Филиппинах произошло извержение вулкана КанлаонДругие страны
17:19
Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмыФутбол
17:12
В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяцаВ регионе
17:12
Делегация Сената США впервые с начала войны посетила УкраинуДругие страны
17:11
Фото
В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир ГасановВнутренняя политика
17:09
Фото
В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностьюСоциальная защита
17:05
Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евроДругие страны
17:04
Фото
В Исмаиллы прошли похороны шехида I Карабахской войны Фармана Фейзуллаева — ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:02