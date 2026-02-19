Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Поступления в бюджет от приватизации в Азербайджане выросли на 23%

    Финансы
    • 19 февраля, 2026
    • 17:00
    Поступления в бюджет от приватизации в Азербайджане выросли на 23%

    В государственный бюджет Азербайджана в январе этого года от приватизации государственного имущества поступило 26,1 млн манатов, что на 23% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

    В прошлом месяце было проведено 4 аукциона. На аукционах было приватизировано 29 транспортных средств.

    Кроме того, в течение месяца Государственная служба заключила 456 новых договоров аренды, из которых 51 касается нежилых помещений, а 405 - земельных участков; за счет этого в бюджет было выплачено 4,9 млн манатов, что на 48% больше, чем год назад.

    госбюджет поступления приватизация Госслужба по вопросам имущества
    Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 23 % artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:27

    На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

    Другие страны
    17:19

    Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмы

    Футбол
    17:12

    В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяца

    В регионе
    17:12

    Делегация Сената США впервые с начала войны посетила Украину

    Другие страны
    17:11
    Фото

    В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир Гасанов

    Внутренняя политика
    17:09
    Фото

    В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностью

    Социальная защита
    17:05

    Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евро

    Другие страны
    17:04
    Фото

    В Исмаиллы прошли похороны шехида I Карабахской войны Фармана Фейзуллаева — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:02

    Цены на эталонные марки нефти выросли более чем на 1% - ОБНОВЛЕНО-2

    Энергетика
    Лента новостей