Поступления в бюджет от приватизации в Азербайджане выросли на 23%

В государственный бюджет Азербайджана в январе этого года от приватизации государственного имущества поступило 26,1 млн манатов, что на 23% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

В прошлом месяце было проведено 4 аукциона. На аукционах было приватизировано 29 транспортных средств.

Кроме того, в течение месяца Государственная служба заключила 456 новых договоров аренды, из которых 51 касается нежилых помещений, а 405 - земельных участков; за счет этого в бюджет было выплачено 4,9 млн манатов, что на 48% больше, чем год назад.