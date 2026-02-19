Поступления в бюджет от приватизации в Азербайджане выросли на 23%
Финансы
- 19 февраля, 2026
- 17:00
В государственный бюджет Азербайджана в январе этого года от приватизации государственного имущества поступило 26,1 млн манатов, что на 23% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.
В прошлом месяце было проведено 4 аукциона. На аукционах было приватизировано 29 транспортных средств.
Кроме того, в течение месяца Государственная служба заключила 456 новых договоров аренды, из которых 51 касается нежилых помещений, а 405 - земельных участков; за счет этого в бюджет было выплачено 4,9 млн манатов, что на 48% больше, чем год назад.
Последние новости
17:27
На Филиппинах произошло извержение вулкана КанлаонДругие страны
17:19
Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмыФутбол
17:12
В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяцаВ регионе
17:12
Делегация Сената США впервые с начала войны посетила УкраинуДругие страны
17:11
Фото
В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир ГасановВнутренняя политика
17:09
Фото
В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностьюСоциальная защита
17:05
Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евроДругие страны
17:04
Фото
В Исмаиллы прошли похороны шехида I Карабахской войны Фармана Фейзуллаева — ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:02