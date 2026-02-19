İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 23 % artıb

    Maliyyə
    • 19 fevral, 2026
    • 16:38
    Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 23 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 26,1 milyon manat vəsait daxil olub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23 % çoxdur.

    Ötən ay 4 hərrac keçirilib. Hərraclarda 29 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.

    Bundan başqa, ay ərzində Dövlət Xidməti 51-i qeyri-yaşayış, 405-i torpaq sahəsi üzrə olmaqla 456 yeni icarə müqaviləsi bağlayıb, bunun hesabına büdcəyə 1 il əvvələ nisbətən 48 % çox - 4,9 milyon manat vəsait ödənilib.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti özəlləşdirmə icarə müqaviləsi
