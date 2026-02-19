В Дагестане пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями
В регионе
- 19 февраля, 2026
- 16:54
Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Магарамкентском районе Дагестана.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
"Поступила информация о том, что в результате ДТП вблизи населенного пункта Гапцах Магарамкентского района пострадали шесть человек. По уточненной информации, столкнулись легковые "Лада Гранта" и "Лада Приора", в результате чего пострадали шесть человек, из них пятеро человек погибли, детей среди них нет", – говорится в сообщении.
Пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.
Последние новости
17:27
На Филиппинах произошло извержение вулкана КанлаонДругие страны
17:19
Футболист "Карабаха" Бахлул Мустафазаде выбыл из строя из-за травмыФутбол
17:12
В Армении суд продлил арест Галстаняна на два месяцаВ регионе
17:12
Делегация Сената США впервые с начала войны посетила УкраинуДругие страны
17:11
Фото
В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир ГасановВнутренняя политика
17:09
Фото
В Нафталанском реабилитационном центре за год обслужены более 5,4 тыс. лиц с инвалидностьюСоциальная защита
17:05
Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евроДругие страны
17:04
Фото
В Исмаиллы прошли похороны шехида I Карабахской войны Фармана Фейзуллаева — ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:02