В Дагестане пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Магарамкентском районе Дагестана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

"Поступила информация о том, что в результате ДТП вблизи населенного пункта Гапцах Магарамкентского района пострадали шесть человек. По уточненной информации, столкнулись легковые "Лада Гранта" и "Лада Приора", в результате чего пострадали шесть человек, из них пятеро человек погибли, детей среди них нет", – говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.