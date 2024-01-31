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Ален Симонян: Необходимость в новой Конституции - результат геополитических изменений в регионе

Ален Симонян: Необходимость в новой Конституции - результат геополитических изменений в регионе Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал необходимость в новой Конституции результатом геополитических изменений в регионе.
В регионе
31 января 2024 г. 12:49
Ален Симонян: Необходимость в новой Конституции - результат геополитических изменений в регионе

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал необходимость в новой Конституции результатом геополитических изменений в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своей чешской коллегой Маркетой Пекаровой Адамовой в Ереване.

Он опроверг утверждения о том, что основной закон страны власти хотят менять под давлением Азербайджана.

"Нам нужно понять, куда идет Армения и какие цели преследует, ради чего существует Республика Армения", - отметил он.

На заседании правительства 19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что стране нужен новый основной закон, который сделает страну "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях".

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Версия на английском языке Alen Simonyan: Need for new Constitution - result of geopolitical changes in region
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: "Regionda baş verən geosiyasi dəyişikliklər yeni Konstitusiyanı zəruri edib"

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