Ален Симонян: Необходимость в новой Конституции - результат геополитических изменений в регионе

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал необходимость в новой Конституции результатом геополитических изменений в регионе.

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал необходимость в новой Конституции результатом геополитических изменений в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своей чешской коллегой Маркетой Пекаровой Адамовой в Ереване.

Он опроверг утверждения о том, что основной закон страны власти хотят менять под давлением Азербайджана.

"Нам нужно понять, куда идет Армения и какие цели преследует, ради чего существует Республика Армения", - отметил он.

На заседании правительства 19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что стране нужен новый основной закон, который сделает страну "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях".