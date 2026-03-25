Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране развивается по негативному сценарию
В регионе
- 25 марта, 2026
- 13:37
Эвакуация еще двух групп сотрудников "Росатома", имеющих отношение к работе на АЭС "Бушер" в Иране, будет проведена в ближайшее время.
Как передает Report об этом журналистам сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, число специалистов на площадке АЭС будет сведено до минимума с учетом ситуации в регионе.
Лихачев подчеркнул, что во вторник, 24 марта, вечером был нанесен новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока №1.
"Ситуация продолжает развиваться по негативному сценарию", - добавил он.
13:41
Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа в УкраинуДругие страны
13:37
Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране развивается по негативному сценариюВ регионе
13:28
В Азербайджане за сутки задержаны четверо подозреваемых в мошенничествеПроисшествия
13:25
Линь Цзянь: Пекин поддерживает любые шаги по деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
13:13
В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и градЭкология
13:12
Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФДругие страны
13:03
Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в АнбареДругие страны
12:59
Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности ТурцииВ регионе
12:53