Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране развивается по негативному сценарию

Эвакуация еще двух групп сотрудников "Росатома", имеющих отношение к работе на АЭС "Бушер" в Иране, будет проведена в ближайшее время.

Как передает Report об этом журналистам сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, число специалистов на площадке АЭС будет сведено до минимума с учетом ситуации в регионе.

Лихачев подчеркнул, что во вторник, 24 марта, вечером был нанесен новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока №1.

"Ситуация продолжает развиваться по негативному сценарию", - добавил он.