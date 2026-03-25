    Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране развивается по негативному сценарию

    • 25 марта, 2026
    • 13:37
    Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС Бушер в Иране развивается по негативному сценарию

    Эвакуация еще двух групп сотрудников "Росатома", имеющих отношение к работе на АЭС "Бушер" в Иране, будет проведена в ближайшее время.

    Как передает Report об этом журналистам сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

    По его словам, число специалистов на площадке АЭС будет сведено до минимума с учетом ситуации в регионе.

    Лихачев подчеркнул, что во вторник, 24 марта, вечером был нанесен новый удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока №1.

    "Ситуация продолжает развиваться по негативному сценарию", - добавил он.

    Alexey Likhachev: Situation at Iran's Bushehr nuclear plant developing negatively
