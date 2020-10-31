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Активность избирателей на выборах в Грузии приблизилась к 20%

Активность избирателей на выборах в Грузии приблизилась к 20% По состоянию на 12:00 активность избирателей на выборах в Грузии составила  19,41%
В регионе
31 октября 2020 г. 14:48
Активность избирателей на выборах в Грузии приблизилась к 20%

По состоянию на 12:00 активность избирателей на выборах в Грузии составила 19,41%, что в численном выражении составляет 681 583 человека.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, в настоящее время выборы в стране проходят в спокойной обстановке.

Cамая высокая активность была зафиксирована в Рача-Лечхуми и Сванети (28,3%), а самая низкая – в Аджарии (17,9%).

Напомним, сегодня в Грузии проходят выборы парламента 10-го созыва.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda seçici fəallığı 20%-ə yaxınlaşıb

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