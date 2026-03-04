Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Акиф Чагатай Кылыч: Турция принимает необходимые меры безопасности после ракетного инцидента

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 16:51
    Акиф Чагатай Кылыч: Турция принимает необходимые меры безопасности после ракетного инцидента

    Турция продолжает принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности собственного воздушного пространства и граждан.

    Как сообщает Report, об этом советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч написал на своей странице в соцсети.

    Он отметил, что региональные процессы пристально отслеживаются соответствующими структурами Турции, принимаются необходимые меры по всем вопросам, затрагивающим национальную безопасность:

    "Мы призываем все стороны действовать в соответствии с международным правом, чтобы нарастающая напряженность в регионе не усугублялась. Наша страна продолжит дипломатические усилия, направленные на сохранение регионального мира и безопасности".

    Отметим, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и, как было установлено, направлявшаяся в сторону турецкого воздушного пространства после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии, была нейтрализована средствами ПВО и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

    Ərdoğanın müşaviri zərərsizləşdirilən raket haqqında: Türkiyə təhlükəsizlik tədbirlərini qətiyyətlə davam etdirir
    Лента новостей