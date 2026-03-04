İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Ərdoğanın müşaviri zərərsizləşdirilən raket haqqında: Türkiyə təhlükəsizlik tədbirlərini qətiyyətlə davam etdirir

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 16:34
    Ərdoğanın müşaviri zərərsizləşdirilən raket haqqında: Türkiyə təhlükəsizlik tədbirlərini qətiyyətlə davam etdirir

    Türkiyə hava məkanının və vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində bütün zəruri tədbirləri qətiyyətlə görməyə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidentinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Akif Çağatay Kılıç özünün sosial media hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, regional proseslər Türkiyənin aidiyyəti qurumları tərəfindən yaxından izlənilir, milli təhlükəsizliyi maraqlandıran hər şeylə bağlı lazımi tədbirlər görülür.

    "Bölgədə artan gərginliyin daha da dərinləşməməsi üçün bütün tərəfləri beynəlxalq hüquqa uyğun davranmağa çağırırıq. Ölkəmiz regional sülh və təhlükəsizliyin qorunmasına yönəlmiş diplomatik səylərini davam etdirəcəkdir", - o əlavə edib.

    Qeyd edək ki, İrandan atılaraq İraq və Suriya hava məkanını keçdikdən sonra Türkiyə hava məkanına yönəldiyi müəyyən edilən bir ballistik raket Şərqi Aralıq dənizindəki NATO hava və raketdən müdafiə vasitələri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

    Акиф Чагатай Кылыч: Турция принимает необходимые меры безопасности после ракетного инцидента

