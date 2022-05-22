Акиф Чагатай Кылыч: Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией

"После освобождения азербайджанских земель Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией. Мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить наше будущее".

"После освобождения азербайджанских земель Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией. Мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить наше будущее".

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч на 7-м трехстороннем заседании комитетов по международным отношениям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше.

Он отметил, что парламенты и их представители должны работать на будущее как представители своего народа. Турция поддерживает Азербайджан и верит, что отношения между Арменией и Азербайджаном вскоре улучшатся и в регионе установится прочный мир и стабильность.