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Акиф Чагатай Кылыч: Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией

Акиф Чагатай Кылыч: Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией "После освобождения азербайджанских земель Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией. Мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить наше будущее".
В регионе
22 мая 2022 г. 16:27
Акиф Чагатай Кылыч: Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией

"После освобождения азербайджанских земель Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией. Мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить наше будущее".

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч на 7-м трехстороннем заседании комитетов по международным отношениям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше.

Он отметил, что парламенты и их представители должны работать на будущее как представители своего народа. Турция поддерживает Азербайджан и верит, что отношения между Арменией и Азербайджаном вскоре улучшатся и в регионе установится прочный мир и стабильность.

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Версия на азербайджанском языке Akif Çağatay Kılıç: “Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa çalışır”

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