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Акар: Турция надеется на встречу президентов в ближайшие дни

Акар: Турция надеется на встречу президентов в ближайшие дни Турция надеется, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в ближайшие дни.
В регионе
27 апреля 2022 г. 13:20
Акар: Турция надеется на встречу президентов в ближайшие дни

Турция надеется, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

В процессе подготовки переговоров еще имеются проблемные моменты, сказал он после Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины, которое состоялось на базе НАТО в Рамштайне.

Акар отметил, на консультационной встрече представители более 40 стран обменились мнениями и обсудили дальнейший план действий по обороне Украины. Турция внимательно следит за развитием событий: "Мы с тревогой наблюдаем за развитием событий. Судя по полученным новостям, есть некоторые проблемные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем различные усилия для их преодоления", - отметил он.

Он выразил надежду на то, что президентам Украины и России удастся встретиться в ближайшие дни.

"Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество", - заявил министр обороны Турции, отметив, что прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Ukrainian, Russian leaders may meet on Erdogan's initiative
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Ərdoğanın təşəbbüsü ilə Ukrayna və Rusiya liderləri görüşə bilər"

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