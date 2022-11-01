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Акар провел телефонные разговоры с министрами обороны и инфраструктуры Украины

Акар провел телефонные разговоры с министрами обороны и инфраструктуры Украины Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных разговорах с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым подчеркнул значимость продолжения действия соглашения по "зерновому коридору" в Черн
В регионе
1 ноября 2022 г. 10:35
Акар провел телефонные разговоры с министрами обороны и инфраструктуры Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных разговорах с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым подчеркнул значимость продолжения действия соглашения по "зерновому коридору" в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Акар обсудил с собеседниками последнее развитие событий вокруг экспорта агропродукции из трех южных портов Украины.

"Подчеркнута значимость сохранения действия "зернового соглашения", которое позволило безопасно экспортировать более 10 млн продукции. Это весомый вклад в устранение всемирного продовольственного кризиса. Соглашение также доказало свою эффективность в вопросе продвижения диалога и сотрудничества по урегулированию проблем. Указано на быстроту и удобство морских перевозок в вопросе поставок агропродукции. Отмечена значимость четкого разделения вопроса инициативы "зернового соглашения" и условий ведения боевых действий", - говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Ukraynanın müdafiə və infrastuktur nazirləri ilə taxıl ixracını müzakirə edib

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