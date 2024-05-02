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На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек

На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек Восемь человек пострадали на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах.
В регионе
2 мая 2024 г. 03:52
На акции протеста в Тбилиси пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали на проходящей перед зданием парламента в Тбилиси акции протеста из-за законопроекта об иноагентах.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает Минздрав Грузии.

"1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадали восемь человек. Их госпитализировали", – говорится в сообщении.

У госпитализированных отмечаются различные виды травм, в том числе в области головы, а также интоксикация, осложнения со стороны дыхательных путей. Один из пострадавших уже выписан.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, добавили в минздраве. На территории, где проходит акция протеста, мобилизовано 20 бригад скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisdə aksiya zamanı xəsarət alanların sayı açıqlanıb  

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