Ахмет Йылдыз: ООН должно включить PKK, YPG/SDF в список террористических организаций, действующих в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз призвал на очередном заседании Совета безопасности включить PKK и его сирийские подразделения YPG/SDG в список террористических организаций.

Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз призвал на очередном заседании Совета безопасности включить PKK и его сирийские подразделения YPG/SDG в список террористических организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Йылдыз отметил, что PKK причастна к теракту, произошедшему 23 октября вблизи здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космических средств, в Анкаре.

"TUSAŞ оказывает поддержку в борьбе с терроризмом не только в Турции, но и во многих странах мира", - подчеркнул дипломат.

По его словам, эта группировка также представляет угрозу территориальной целостности и суверенитету Сирии.