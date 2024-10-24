О нас

Ахмет Йылдыз: ООН должно включить PKK, YPG/SDF в список террористических организаций, действующих в Сирии

Ахмет Йылдыз: ООН должно включить PKK, YPG/SDF в список террористических организаций, действующих в Сирии Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз призвал на очередном заседании Совета безопасности включить PKK и его сирийские подразделения YPG/SDG в список террористических организаций.
В регионе
24 октября 2024 г. 10:02
Ахмет Йылдыз: ООН должно включить PKK, YPG/SDF в список террористических организаций, действующих в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз призвал на очередном заседании Совета безопасности включить PKK и его сирийские подразделения YPG/SDG в список террористических организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Йылдыз отметил, что PKK причастна к теракту, произошедшему 23 октября вблизи здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космических средств, в Анкаре.

"TUSAŞ оказывает поддержку в борьбе с терроризмом не только в Турции, но и во многих странах мира", - подчеркнул дипломат.

По его словам, эта группировка также представляет угрозу территориальной целостности и суверенитету Сирии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Envoy: UN should include PKK, YPG/SDF in list of terrorist organizations operating in Syria
Версия на азербайджанском языке Ahmet Yıldız: BMT PKK, YPG/SDG-ni Suriyada fəaliyyət göstərən terror təşkilatları sırasına daxil etməlidir

Самое важное

Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi