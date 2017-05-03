Ахмед Хамди Гюрдоган: В Каспийском море должны быть сданы в эксплуатацию новые корабли-волнорезы

Тбилиси. 3 мая. REPORT.AZ/ "Наша цель совместно с Азербайджаном - увеличить объем международного грузопотока, используя Великий Шелковый путь или другие пути, предотвратить потерю времени и создать для этого логистические центры".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил Председатель правления Объединения экспортеров восточной части Черного моря Ахмед Хамди Гюрдоган.

"Сегодня мы посредством судов и паромов поставляем грузы из Турции в Казахстан и другие страны через Грузию и Азербайджан. Груз, доставленный из Батуми в Азербайджан за 12 часов, из Азербайджана в Казахстан порой доставляется намного дольше. Причиной этому становятся шквалы, происходящие в Каспийском море, высокие волны, одним словом, плохие погодные условия. Мы хотим увеличить объемы международного грузопотока по Каспийскому морю, предотвратить потерю времени, и для этого мы намерены поддержать развитие имеющихся логистических центров в Азербайджане, открытие новых центров и пуск на воду новых кораблей-волнорезов", - отметил он.

А. Х. Гюрдоган сказал, что по этому поводу Азербайджану уже были даны соответствующие предложения, и этот вопрос будет обсужден через 2 дня на бизнес-форуме Азербайджан-Турция в Баку.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в осуществлении международных грузоперевозок: "В то же время использование и развитие Великого Шелкового пути нельзя представить без Азербайджана. Но иногда возникают проблемы, не зависящие от нас. Наша цель - решить эти проблемы вместе, достигнуть осуществления большого проекта по соединению Азии с Европой. Эти проекты играют важную роль для нашего развития".