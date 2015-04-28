​Ахмед Давудоглу назначил на ранее занимаемую армянином должность нового главного советника

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу назначил на должность главного советника Абдульгадира Озкана, ранее занимавшего пост советника по вопросам прессы министерства национального образования.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, новый главный советник окончил факультет коммуникации Стамбульского университета Билги. Долгие годы он проработал за рубежом в области развития медиа и межкультурных связей. Он входит в членство правления комитета национальных связей в ЮНЕСКО.

Напомним, что до него данную должность занимал проживающий в Турции армянин Этьен Махчупян. В марте этого года его освободили с занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста.