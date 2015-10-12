Ахмед Давудоглу: Эти атаки не смогут превратить Турцию в Сирию

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Эти атаки и взрывы не смогут превратить Турцию в Сирию. Они имеют характер атак на развитые страны, подобные террористическим актам в сентябре 2001 года в США, в 2004 году - в Испании".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявил премьер-министр страны Ахмед Давудоглу.

Как отметил премьер-министр, детали происшествия не разглашаются, так как следствие пока продолжается: "Мы знаем, что одним из совершивших взрыв является террорист DHKP/C (Революционная народно-освободительная партия-фронт - Report), который прошел инструктаж в Кандиле.

Проведены технические расследования. Бомбы нет. Мы расследуем связь с ИГИЛ. Надо действовать на основе права. Мы следим также и за DHKP-C и РПК. Эти три группировки являются для нас виновными".

По его словам, 3-4 дня назад в Стамбуле был арестован террорист-камикадзе в тот момент, когда он готовился совершить взрыв: "Никто не знает, что вчера ночью в Анкаре бал задержан еще один террорист-смертник. В день акции в Анкаре KCK (Общество курдских общин) заявило, что не будет участвовать в акции. Это случайность? Нужно обратить внимание на все эти детали".