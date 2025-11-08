Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 09:19
    Аэропорты Уфы, Ульяновска и Калуги приостановили работу

    В аэропортах Уфы и Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщили в Росавиации.

    "Работу приостановил аэропорт Ульяновска. Ограничения также продолжают действовать в аэропорту Пензы. Примерно в 6:00 мск работу восстановили аэропорты Волгограда и Саратова", - сказано в сообщении.

    Ранее власти Волгоградской и Ростовской областей сообщали о массированной атаке БПЛА. В Саратове из-за налета беспилотников пострадал человек.

    Ufa, Ulyanovsk və Kaluqa aeroportları işini dayandırıb

    Лента новостей