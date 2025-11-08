Аэропорты Уфы, Ульяновска и Калуги приостановили работу

В аэропортах Уфы и Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как передает Report, об этом сообщили в Росавиации.

"Работу приостановил аэропорт Ульяновска. Ограничения также продолжают действовать в аэропорту Пензы. Примерно в 6:00 мск работу восстановили аэропорты Волгограда и Саратова", - сказано в сообщении.

Ранее власти Волгоградской и Ростовской областей сообщали о массированной атаке БПЛА. В Саратове из-за налета беспилотников пострадал человек.