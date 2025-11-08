İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Ufa, Ulyanovsk və Kaluqa aeroportları işini dayandırıb

    Region
    • 08 noyabr, 2025
    • 09:52
    Ufa və Kaluqa aeroportlarında təyyarələrin qəbulu və yola salınmasına məhdudiyyətlər tətbiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rosaviasiya" məlumat yayıb.

    "Ulyanovsk aeroportu da işini dayandırıb. Məhdudiyyətlər Penza hava limanında da qüvvədədir. Volqoqrad və Saratov aeroportları Moskva vaxtı ilə təxminən saat 06:00-da işini bərpa ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Daha əvvəl Volqoqrad və Rostov vilayətlərinin rəsmi orqanları pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) kütləvi hücumu barədə məlumat veriblər. Saratovda PUA-ların hücumu nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.

    UFA kaluqa təyyarə Aeroport Volqoqrad Rostov
