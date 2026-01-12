Аэропорт Астаны предупредил о задержке шести рейсов

Во всех областях и городах республиканского значения в Казахстане объявлено штормовое предупреждение в связи с чем задерживаются шесть рейсов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба аэропорта Астаны.

"В этой связи просим пассажиров заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании", - сообщили в администрации воздушной гавани.

Отмечается, что на прилет задерживаются шесть рейсов: Доха-Астана; Санья-Астана; Усть-Каменогорск – Астана; Актобе-Астана; Кызылорда-Астана; Петропавловск-Астана.

Актуальный статус рейсов рекомендуется уточнять в call-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта.