Аэропорт Астаны предупредил о задержке шести рейсов
В регионе
- 12 января, 2026
- 12:05
Во всех областях и городах республиканского значения в Казахстане объявлено штормовое предупреждение в связи с чем задерживаются шесть рейсов.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба аэропорта Астаны.
"В этой связи просим пассажиров заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании", - сообщили в администрации воздушной гавани.
Отмечается, что на прилет задерживаются шесть рейсов: Доха-Астана; Санья-Астана; Усть-Каменогорск – Астана; Актобе-Астана; Кызылорда-Астана; Петропавловск-Астана.
Актуальный статус рейсов рекомендуется уточнять в call-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта.
