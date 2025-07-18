Адвокаты Самвела Карапетяна подали кассацию на решение о его аресте

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу, оспаривая решение суда о его аресте.

Защита предпринимателя Самвела Карапетяна подала кассационную жалобу, оспаривая решение суда о его аресте.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян на своей странице в Facebook.

Кроме того, защитники предпринимателя подали заявления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей Артака Карапетяна и Армена Даниеляна.

Напомним, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Самвелу Карапетяну.