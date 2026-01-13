Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране
В регионе
- 13 января, 2026
- 23:28
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро призвал осудить вмешательство внешних сил во внутренние дела государств.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе беседы также были обсуждены межгосударственные отношения в различных сферах.
Отметим, что 13 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вызвал посла Ирана в Париже. В публикации на своей странице в соцсети X он заявил, что лица, открывающие огонь по мирным жителям в Иране, не должны оставаться безнаказанными.
Последние новости
23:35
Майкл Каррик назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед"Футбол
23:28
Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в ИранеВ регионе
23:25
HRANA: В ходе протестов в Иране задержаны не менее 550 человекВ регионе
23:17
СМИ: Уиткофф провел тайную встречу с ПехлевиДругие страны
23:04
США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНОДругие
22:44
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибшийПроисшествия
22:44
Трамп призвал американцев и союзников США покинуть ИранДругие страны
22:31
Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в АзербайджанеЭнергетика
22:30