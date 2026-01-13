Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро призвал осудить вмешательство внешних сил во внутренние дела государств.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе беседы также были обсуждены межгосударственные отношения в различных сферах.

Отметим, что 13 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вызвал посла Ирана в Париже. В публикации на своей странице в соцсети X он заявил, что лица, открывающие огонь по мирным жителям в Иране, не должны оставаться безнаказанными.