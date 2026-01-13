İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Abbas Əraqçi və Fransanın XİN rəhbəri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 23:07
    Abbas Əraqçi və Fransanın XİN rəhbəri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Fransadan olan həmkarı Jan Noel-Barrot ilə telefon danışığında xarici qüvvələrin ölkələrin daxili işlərinə müdaxiləsinin pislənməsini tələb edib.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı müxtəlif sahələrdə dövlətlərarası münasibətlər də müzakirə olunub.

    Qeyd edək ki, yanvarın 13-də Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot İranın ölkədəki səfirini Parisə çağırıb. Bununla bağlı "X"dəki hesabında paylaşım edən nazir bildirib ki, İranda dinc sakinləri atəşə tutanlar cəzasız qala bilməzlər.

    Аббас Арагчи и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Иране

