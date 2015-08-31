​30 жителей Джавахка Грузии добровольно сдали огнестрельное оружие и боеприпасы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Тридцать жителей Ниноцминдского, Ахалкалакского, Аспиндзского, Ахалцихского, Адигенского и Боржомского районов в Грузии добровольно сдали нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

По информации, жителями вышеназванных районов сданы 8041 боевой патрон, 18 различных снарядов, 77 различных ручных гранат, 10 магазинов на разные автоматы, 8 “обрезов”, 400 г тротила, 25 взрывателей, 4 дымовые шашки, 1 противотанковая граната, 9 взрывателей противотанковых гранат и 1 противотанковая мина.

Отметим, что область Самцхе-Джавахети расположена на юге страны и граничит с Арменией и Турцией.

Через данную территорию также проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан